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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер Швеции подписал документы о присоединении страны к НАТО

Премьер Швеции подписал документы о присоединении страны к НАТО

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 15:41  •  10557 просмотра

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписал документы о вступлении Швеции в НАТО.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписал документ о присоединении Швеции к НАТО в четверг днем, сообщает SVT Nyheter, пишет УНН.  

Детали

"Тогда я подписал документы о вступлении Швеции в НАТО. Вскоре мы передадим их во внешнеполитическое ведомство здесь, в Вашингтоне", - сказал Кристерссон, кладя ручку.

"Когда Госсекретарь США Энтони Блинкен получит документ в руки, Швеция формально является членом НАТО", - отметил внутриполитический комментатор SVT Матс Кнутсон.

Ранее

Правительство Швеции приняло решение о вступлении в НАТО.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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