Премьер Швеции подписал документы о присоединении страны к НАТО

Более 400 000 гривен за непригодность к службе: на Ривненщине задержан член ВВК и посредник

В Ровенской области правоохранители разоблачили коррупционную схему с участием работника военно-врачебной комиссии и бывшего районного военного комиссара, которые получили взяток на сумму почти 5 миллионов гривен за признание лиц непригодными к военной службе.