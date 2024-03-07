Премьер Швеции подписал документы о присоединении страны к НАТО
Киев • УНН
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписал документы о вступлении Швеции в НАТО.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписал документ о присоединении Швеции к НАТО в четверг днем, сообщает SVT Nyheter, пишет УНН.
Детали
"Тогда я подписал документы о вступлении Швеции в НАТО. Вскоре мы передадим их во внешнеполитическое ведомство здесь, в Вашингтоне", - сказал Кристерссон, кладя ручку.
"Когда Госсекретарь США Энтони Блинкен получит документ в руки, Швеция формально является членом НАТО", - отметил внутриполитический комментатор SVT Матс Кнутсон.
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