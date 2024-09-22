Умеров: Украина получит F-16, Migare, а также ведет переговоры об истребителях Gripen и Eurofighter Typhoon
Киев • УНН
Ведется работа для достижения превосходства в небе
Уже достигнуты договоренности о передаче F-16 и Migare, а переговоры по истребителям Gripen и Eurofighter Typhoon продолжаются. Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров в интервью телеканалу Рада, передает УНН.
Умеров говорит, что сейчас Украина проводит переговоры с союзниками, уточняя необходимое количество авиационных бригад и самолетов, поскольку россия использует не менее 300 различных моделей самолетов и вертолетов.
"Прошлый год мы фокусировались на тренировке пилотов, получении платформ и развитии инфраструктуры. В этом году мы работаем над тем, чтобы достичь преимущества в небе", - сказал Умеров.
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Министр обороны подчеркнул значение расширения переговоров с партнерами по увеличению авиационных ресурсов и сообщил о решениях, над которыми сейчас активно работают.
"Уже есть договоренности о передаче F-16 и Migare. Продолжаются переговоры по истребителям Gripen и Eurofighter Typhoon. Это очень хороший список. Скоро уже будут результаты, которые мы сможем анонсировать", - подчеркнул Министр обороны.
Напомним
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина способна производить несколько миллионов дронов, из которых часть финансирует госбюджет, а остальные средства поступают от международных партнеров.