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Умєров: Україна отримає F-16, Migare, а також веде переговори про винищувачі Gripen і Eurofighter Typhoon

Умєров: Україна отримає F-16, Migare, а також веде переговори про винищувачі Gripen і Eurofighter Typhoon

Київ • УНН

 • 47545 перегляди

Ведеться робота для досягнення переваги в небі

Вже досягнуто домовленостей про передачу F-16 та Migare, а переговори щодо винищувачів Gripen і Eurofighter Typhoon тривають. Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров в інтервʼю телеканалу Рада, передає УНН.

Умєров каже, що зараз Україна проводить переговори з союзниками, уточнюючи необхідну кількість авіаційних бригад і літаків, оскільки росія використовує щонайменше 300 різних моделей літаків і гелікоптерів.

"Минулий рік ми фокусувалися на тренуванні пілотів, отриманні платформ і розбудові інфраструктури. Цьогоріч ми працюємо над тим, щоб досягти переваги у небі", — сказав Умєров.

Українські пілоти вже проходять підготовку на F-16 в Румунії - Умєров12.09.24, 17:55 • 21344 перегляди

Міністр оборони підкреслив значення розширення переговорів із партнерами щодо збільшення авіаційних ресурсів і повідомив про рішення, над якими наразі активно працюють.

"Вже є домовленості про передачу F-16 та Migare. Тривають переговори щодо винищувачів Gripen і Eurofighter Typhoon. Це дуже гарний список. Скоро вже будуть результати, які ми зможемо анонсувати", — підкреслив Міністр оборони.

Нагадаємо 

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна здатна виробляти кілька мільйонів дронів, з яких частину фінансує держбюджет, а інші кошти надходять від міжнародних партнерів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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