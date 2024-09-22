Умєров: Україна отримає F-16, Migare, а також веде переговори про винищувачі Gripen і Eurofighter Typhoon
Київ • УНН
Ведеться робота для досягнення переваги в небі
Вже досягнуто домовленостей про передачу F-16 та Migare, а переговори щодо винищувачів Gripen і Eurofighter Typhoon тривають. Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров в інтервʼю телеканалу Рада, передає УНН.
Умєров каже, що зараз Україна проводить переговори з союзниками, уточнюючи необхідну кількість авіаційних бригад і літаків, оскільки росія використовує щонайменше 300 різних моделей літаків і гелікоптерів.
"Минулий рік ми фокусувалися на тренуванні пілотів, отриманні платформ і розбудові інфраструктури. Цьогоріч ми працюємо над тим, щоб досягти переваги у небі", — сказав Умєров.
Українські пілоти вже проходять підготовку на F-16 в Румунії - Умєров12.09.24, 17:55 • 21344 перегляди
Міністр оборони підкреслив значення розширення переговорів із партнерами щодо збільшення авіаційних ресурсів і повідомив про рішення, над якими наразі активно працюють.
"Вже є домовленості про передачу F-16 та Migare. Тривають переговори щодо винищувачів Gripen і Eurofighter Typhoon. Це дуже гарний список. Скоро вже будуть результати, які ми зможемо анонсувати", — підкреслив Міністр оборони.
Нагадаємо
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна здатна виробляти кілька мільйонів дронів, з яких частину фінансує держбюджет, а інші кошти надходять від міжнародних партнерів.