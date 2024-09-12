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Українські пілоти вже проходять підготовку на F-16 в Румунії - Умєров

Українські пілоти вже проходять підготовку на F-16 в Румунії - Умєров

Київ • УНН

 • 21344 перегляди

Група українських пілотів розпочала навчання на F-16 в Румунії. Україна також отримає від румунських партнерів нову систему ППО Patriot для посилення захисту від російських ракет і дронів.

Група українських пілотів вже проходить підготовку на F-16 в Румунії. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після розмови з міністром оборони Румунії Анджелом Тилваром, передає УНН.

"F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії", - повідомив Умєров.

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За словами міністра оборони України, ключова тема розмови з румунським колегою - посилення захисту українського неба від російських ракет і дронів.

"Незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot... Подякував румунському колезі, народу та уряду його країни за підтримку і зміцнення нашої ППО", - написав Умєров.

Крім того, глави оборонних відомств України та Румунії домовилися продовжувати співпрацю.

"Планую свій візит до Румунії", - резюмував Умєров.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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