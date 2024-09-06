Українські пілоти прибули до Канади для навчання на F-16
Київ • УНН
Перша група українських пілотів розпочала тренування в Канаді для підготовки до польотів на F-16. Канада також анонсувала новий пакет військової допомоги, включаючи 80 840 ракет CRV7 та 1300 боєголовок.
Цього тижня перша група українських пілотів прибула до Канади для участі у тренуваннях, які подготують іх до польотів на F-16. Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер у рамках засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", передає УНН із посиланням на пресслужбу уряду країни.
Деталі
Блер оголосив, що цього тижня пілоти Збройних сил України прибули до Канади, щоб розпочати навчання у рамках FLIT. Зазначається, що Канада взяла на себе керівництво елементом FLIT коаліції ВПС США з підготовки пілотів для польотів на F-16. Ініціатива розрахована на п'ять років, в неї інвестували 389 мільйонів доларів США.
У рамках підтримки AКанада також надасть критично важливе обладнання та іншу підтримку українським авіабазам і флотам.
Доповнення
Канада також анонсувала новий пакет військової допомоги для України, до якого входять 80 840 ракет CRV7 класу "повітря-земля", а також 1300 боєголовок в найближчі місяці.