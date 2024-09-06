Украинские пилоты прибыли в Канаду для обучения на F-16
Киев • УНН
Первая группа украинских пилотов начала тренировки в Канаде для подготовки к полетам на F-16. Канада также анонсировала новый пакет военной помощи, включая 80 840 ракет CRV7 и 1300 боеголовок.
На этой неделе первая группа украинских пилотов прибыла в Канаду для участия в тренировках, которые подготовят их к полетам на F-16. Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства страны.
Детали
Блэр объявил, что на этой неделе пилоты Вооруженных сил Украины прибыли в Канаду, чтобы начать обучение в рамках FLIT. Отмечается, что Канада взяла на себя руководство элементом FLIT коалиции ВВС США по подготовке пилотов для полетов на F-16. Инициатива рассчитана на пять лет, в нее инвестировали 389 миллионов долларов США.
В рамках поддержки Канада также предоставит критически важное оборудование и другую поддержку украинским авиабазам и флотам.
Дополнение
Канада также анонсировала новый пакет военной помощи для Украины, в который входят 80 840 ракет CRV7 класса "воздух-земля", а также 1300 боеголовок в ближайшие месяцы.