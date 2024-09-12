Украинские пилоты уже проходят подготовку на F-16 в Румынии - Умеров
Киев • УНН
Группа украинских пилотов начала обучение на F-16 в Румынии. Украина также получит от румынских партнеров новую систему ПВО Patriot для усиления защиты от российских ракет и дронов.
Группа украинских пилотов уже проходит подготовку на F-16 в Румынии. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров после разговора с министром обороны Румынии Анджелом Тилваром, передает УНН.
«F-16 в украинском небе тоже станет больше: группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии», - сообщил Умеров.
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Детали
По словам министра обороны Украины, ключевая тема разговора с румынским коллегой - усиление защиты украинского неба от российских ракет и дронов.
«Вскоре Украина получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot... Поблагодарил румынского коллегу, народ и правительство его страны за поддержку и укрепление нашей ПВО», - написал Умеров.
Кроме того, главы оборонных ведомств Украины и Румынии договорились продолжать сотрудничество.
«Планирую свой визит в Румынию», - резюмировал Умеров.
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