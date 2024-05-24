Украинские пилоты завершили обучение на F-16 в США

Первая группа украинских пилотов прошла обучение на самолетах F-16 в США. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

Представитель Воздушной национальной гвардии США, капитан Эрин Ханниган заявил, что первая группа украинских пилотов завершила обучение на самолетах F-16 на военной базе в Аризоне.

Эрин Ханниган заметил, что данное событие является решающим шагом к запуску современных истребителей американского производства в небе Украины.

Обучение пилотов происходило на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии в городе Тусон, однако количество пилотов и точная дата их выпуска не разглашается из соображений безопасности.

По информации, сейчас пилоты отправлены в Европу для прохождения дополнительной подготовки.

Первая группа украинских пилотов завершит обучение F-16 США до лета