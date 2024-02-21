Первая группа украинских пилотов завершит обучение F-16 США до лета

Первые четыре украинских пилота планируют завершить обучение на истребителях F-16 к лету, сообщает Национальная гвардия Аризоны, пишет CNN, передает УНН. Пилоты начали обучение в середине октября в 162-м истребительном авиакрыле в Тусоне, штат Аризона. Пентагон заявил, что процесс обучения продлится несколько месяцев.

Детали

Вторая группа из четырех других пилотов начала обучение в январе, тогда как третья группа из четырех сейчас проходит обучение английскому языку, которое необходимо для полетов на четвертом самолете. поколения американских истребителей.

Ожидается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август, хотя точный график зависит от прогресса программы.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский месяцами просил истребители F-16, считая, что передовые американские истребители смогут бросить вызов воздушной силе России на поле боя.

Прошлым летом коалиция стран во главе с Данией начала тренировать украинских пилотов на самолетах США. Нидерланды, Дания и Норвегия обязались предоставить Украине самолеты F-16 после окончания программы обучения. США также обязались одобрить передачу самолетов, как только обучение будет завершено.

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