Первая группа украинских пилотов завершит обучение F-16 США до лета
Первая группа из четырех украинских пилотов завершит обучение на истребителе F-16 до лета, сообщает Национальная гвардия Аризоны.
В Латвии и Эстонии задержали россиян по подозрению в работе на спецслужбы
Граждане России были задержаны в Латвии, Эстонии и Литве по подозрению в причастности к разведывательным операциям и антигосударственной деятельности в пользу российских властей.
9-летнего подростка арестовали за убийство в США
9-летний ребенок был арестован за убийство после того, как член семьи был смертельно ранен в голову в Туэле, штат Юта.
ВСУ ударили HIMARS по полигону врага под Волновахой, могли погибнуть около 60 россиян
Как сообщается, Вооруженные силы Украины уничтожили около 60 российских солдат ударами из ПЗРК "Гималаи" на вражеском полигоне вблизи Волновахи, Донецкая область.
Конго и Руанда на грани войны
США предупредили, что Конго и Руанда находятся на грани войны из-за обвинений в том, что Руанда поддерживает повстанцев на востоке Конго.
США обвинили двух россиян в участии в хакерской группировке LockВit
США обвинили двух граждан России в участии в хакерской группе LockVit, которая распространяла вредоносное программное обеспечение, нацеленное на компании в США и других странах.
В WhatsApp появится новая функция
WhatsApp вводит новую функцию, которая запрещает пользователям делать скриншоты фотографий профиля, чтобы защитить личные данные пользователей.
В Германии местные жители проголосовали против плана расширения завода Tesla
Местные жители проголосовали против плана расширения Tesla в необязательном опросе.
Испанская авиакомпания Vueling ввела систему "fly by face": пассажирам предлагают вместо билетов предъявить лицо
Испанская авиакомпания Vueling ввела систему распознавания лиц под названием "fly by face", которая позволяет пассажирам садиться на самолет, показывая лицо вместо посадочного талона.
Как только Конгресс примет помощь Украине, сразу начнутся поставки - Пентагон
Пентагон заявляет, что американская военная помощь Украине начнется сразу после того, как Конгресс одобрит следующий пакет.