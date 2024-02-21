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Перша група українських пілотів завершить навчання F-16 США до літа

Перша група українських пілотів завершить навчання F-16 США до літа

Київ • УНН

 • 31085 перегляди

Перша група з чотирьох українських пілотів завершить навчання на винищувачі F-16 до літа, повідомляє Національна гвардія Арізони.

Перші чотири українських пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа, повідомляє Національна гвардія Арізони, пише CNN, передає УНН. Пілоти почали навчання в середині жовтня в 162-му винищувальному авіакрилі в Тусоні, штат Арізона. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців.

Деталі

Друга група з чотирьох інших пілотів почала навчання в січні, тоді як третя група з чотирьох зараз проходить навчання англійською мовою, яка необхідна для польотів на четвертому літаку. покоління американських винищувачів.

Очікується, що всі пілоти завершать навчання в період з травня по серпень, хоча точний графік залежить від прогресу програми.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський місяцями просив винищувачі F-16, вважаючи, що передові американські винищувачі зможуть кинути виклик повітряній силі Росії на полі бою.

Минулого літа коаліція країн на чолі з Данією почала тренувати українських пілотів на літаках США. Нідерланди, Данія та Норвегія зобов’язалися надати Україні літаки F-16 після закінчення програми навчання. США також зобов'язалися схвалити передачу літаків, щойно навчання буде завершено.

Умєров обговорив надання Україні винищувачів F16 з міністеркою оборони Бельгії10.10.23, 21:09 • 339148 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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