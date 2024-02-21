Перша група українських пілотів завершить навчання F-16 США до літа
Київ • УНН
Перша група з чотирьох українських пілотів завершить навчання на винищувачі F-16 до літа, повідомляє Національна гвардія Арізони.
Перші чотири українських пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа, повідомляє Національна гвардія Арізони, пише CNN, передає УНН. Пілоти почали навчання в середині жовтня в 162-му винищувальному авіакрилі в Тусоні, штат Арізона. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців.
Деталі
Друга група з чотирьох інших пілотів почала навчання в січні, тоді як третя група з чотирьох зараз проходить навчання англійською мовою, яка необхідна для польотів на четвертому літаку. покоління американських винищувачів.
Очікується, що всі пілоти завершать навчання в період з травня по серпень, хоча точний графік залежить від прогресу програми.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський місяцями просив винищувачі F-16, вважаючи, що передові американські винищувачі зможуть кинути виклик повітряній силі Росії на полі бою.
Минулого літа коаліція країн на чолі з Данією почала тренувати українських пілотів на літаках США. Нідерланди, Данія та Норвегія зобов’язалися надати Україні літаки F-16 після закінчення програми навчання. США також зобов'язалися схвалити передачу літаків, щойно навчання буде завершено.
Умєров обговорив надання Україні винищувачів F16 з міністеркою оборони Бельгії10.10.23, 21:09 • 339148 переглядiв