Українські пілоти завершили навчання на F-16 у США
Київ • УНН
Перша група українських пілотів завершила навчання на літаках F-16 на американській військовій базі в Арізоні, що стало вирішальним кроком на шляху до розгортання сучасних винищувачів американського виробництва в українському небі.
Перша група українських пілотів пройшла навчання на літаках F-16 у США. Про це повідомляє Politico, передає УНН.
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Речник Повітряної національної гвардії США, капітан Ерін Ханніган заявив, що перша група українських пілотів завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Арізоні.
Ерін Ханніган зауважив, що дана подія є вирішальним кроком до запуску сучасних винищувачів американського виробництва в небі України.
Навчання пілотів відбувалося на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії у місті Тусон, проте кількість пілотів та точна дата їх випуску не розголошується з міркувань безпеки.
За інформацією, зараз пілоти є відправлені до Європи для проходження додаткової підготовки.
Перша група українських пілотів завершить навчання F-16 США до літа21.02.24, 02:46 • 31086 переглядiв