Швеция вызвала посла рф из-за нарушения воздушного пространства российским Су-24

Во вторник МИД Швеции вызвало посла россии в связи с недавним нарушением шведского воздушного пространства российским бомбардировщиком Су-24. Об этом говорится на сайте шведского правительства, пишет УНН.

Сегодня, во вторник, 18 июня, Министерство иностранных дел вызвало российского посла, чтобы высказать свою позицию относительно нарушения россией воздушного пространства Швеции, которое произошло в пятницу, 14 июня, - говорится в сообщении.

Напомним

российский истребитель Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции над островом Готланд, в результате чего Швеция подняла в воздух истребитель JAS-39 Gripen, чтобы выдворить его, что стало первым подобным инцидентом с момента вступления Швеции в НАТО.