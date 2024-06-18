Швеция вызвала посла рф из-за нарушения воздушного пространства российским Су-24
Киев • УНН
Швеция вызвала российского посла после того, как российский бомбардировщик Су-24 нарушил воздушное пространство страны над островом Готланд.
Во вторник МИД Швеции вызвало посла россии в связи с недавним нарушением шведского воздушного пространства российским бомбардировщиком Су-24. Об этом говорится на сайте шведского правительства, пишет УНН.
Сегодня, во вторник, 18 июня, Министерство иностранных дел вызвало российского посла, чтобы высказать свою позицию относительно нарушения россией воздушного пространства Швеции, которое произошло в пятницу, 14 июня,
Напомним
российский истребитель Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции над островом Готланд, в результате чего Швеция подняла в воздух истребитель JAS-39 Gripen, чтобы выдворить его, что стало первым подобным инцидентом с момента вступления Швеции в НАТО.