Швеція викликала посла рф через порушення повітряного простору російським Су-24
Київ • УНН
Швеція викликала російського посла після того, як російський бомбардувальник Су-24 порушив повітряний простір країни над островом Готланд.
У вівторок МЗС Швеції викликало посла росії у зв’язку із нещодавнім порушенням шведського повітряного простору російським бомбардувальником Су-24. Про це йдеться на сайті шведського уряду, пише УНН.
Сьогодні, у вівторок, 18 червня, Міністерство закордонних справ викликало російського посла, щоб висловити свою позицію щодо порушення росією повітряного простору Швеції, яке сталося в п'ятницю, 14 червня,
Нагадаємо
російський винищувач Су-24 порушив повітряний простір Швеції над островом Готланд, унаслідок чого Швеція підняла в повітря винищувач JAS-39 Gripen, щоб видворити його, що стало першим подібним інцидентом із моменту вступу Швеції до НАТО.