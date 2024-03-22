Глава МИД Швеции: ЕС должен готовиться к "длительному" конфликту с россией

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём предвидит "длительный" конфликт с россией. Об этом он сказал в интервью DW, пишет УНН.

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Главный дипломат Швеции, как указано, предупредил, что Европейский Союз должен "готовиться к длительному конфликту с россией".

"Мы должны увидеть эту войну такой, какой она есть, - сказал Бильстрём. - Это война между страной, которая не испытывает никаких ограничений, которая хочет вернуть себе прежнее имперское прошлое, и это должно быть прекращено".

Соответственно, по словам Бильстрёма, ЕС должен убедиться, что Украина вернула себе все территории, захваченные москвой, и "раз и навсегда поставит стоп для россии".

Министр иностранных дел Швеции выразил оптимизм относительно шансов Украины выиграть войну, пишет издание.

"На самом деле я вообще не чувствую усталости, как и моя страна", - сказал он о шансах Украины на победу.

Когда его спросили о перспективе отправки войск НАТО в Украину, недавнее противоречивое предложение президента Франции Эммануэля Макрона, Бильстрём перевел разговор на "потребности" Украины, отмечает издание.

Он отметил важность организации учебных миссий для украинских военных за пределами Украины, подобных тем, в которых участвовал Стокгольм.

"Поэтому мы должны делать больше, конечно, но это не значит, что мы обязательно должны делать это на украинской земле. Мы можем достичь многого и за пределами Украины", - сказал Бильстрьом.

Министр иностранных дел Швеции заявил, что постоянная поддержка Украины имеет жизненно важное значение в ее борьбе против россии, которая длится уже третий год.

Он сказал, что нужна военная, финансовая и политическая помощь.

"ЕС должен отказаться от предоставления пакетов, - сказал он. - Мы должны найти формулу достижения долгосрочной поддержки (для) Украины как финансовой, так и военной".

Он также защищал уровень постоянной поддержки Украины своей страной. "Мы делаем очень много. Мы готовы сделать больше. Теперь мы также присоединяемся к чешской инициативе по закупке боеприпасов", - отметил он.

Украина обратилась к Швеции с просьбой предоставить ей истребители Gripen. Запрос, сделанный президентом Владимиром Зеленским во время первого визита в Швецию в августе прошлого года, все еще находится на рассмотрении.

Отвечая на этот запрос, Бильстрём сообщил, что шведские вооруженные силы подали отчет, который сейчас анализируют правительственные ведомства.

"Когда этот анализ будет готов, мы готовы дать ответ, но сейчас не тот момент", - сказал он.

Также он сказал, что вступление двух стран Северной Европы, Швеции и Финляндии, означает, что все страны Балтийского моря, за исключением России, являются членами НАТО.

Он предсказал, что это "значительно добавит стабильности и безопасности в этой части мира".

Дополнение

Швеция стала новым членом НАТО в начале этого месяца после заявки, прохождение которой длилось почти два года. Страна, как и ее северный сосед Финляндия, отказалась от своей нейтральной военной позиции после вторжения россии в Украину.