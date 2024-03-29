Министр обороны Швеции заявил о переговорах с Украиной о передаче истребителей Gripen

Швеция не исключает возможности поставки Украине своих истребителей Gripen, заявил министр обороны Швеции Пал Йонсон в интервью Kyiv Independent в Стокгольме 28 марта, передает УНН.

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По информации главы оборонного ведомства Швеции, обсуждения по этому вопросу с Украиной продолжаются.

Отмечается, что Швеция колебалась относительно поставок своих самолетов, подчеркивая, что ей сначала нужно присоединиться к НАТО, прежде чем она сможет рассмотреть этот вариант.

7 марта Швеция присоединилась к альянсу и потенциально "открыла двери" для передачи самолета.

Обсуждения продолжаются, и они происходят в рамках коалиции истребителей сказал Джонсон.

Министр напомнил, что Швеция также является частью коалиции по истребителям для Украины. Это союзническая инициатива, которая помогает Украине приобрести истребители F-16 американского производства и провести необходимую подготовку.

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Говоря о помощи Запада для Украины, Джонсон отметил, что Европа должна "усилить" свою поддержку и "компенсировать часть поддержки, которая падает".

Йонсон отметил положительные сдвиги в оборонной промышленности Швеции и Европы. Стокгольм инвестирует собственные средства и средства ЕС в производство 155-мм снарядов, которые крайне необходимы на украинских полях сражений.

Страна также участвует в нескольких международных инициативах, направленных на увеличение производства боеприпасов.

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