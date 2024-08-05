F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт

Уже сама новость о появлении истребителей F-16 вызывает беспокойство россиян, которые теперь будут осторожнее применять свое тактическое вооружение против Украины, в частности в прифронтовых зонах и мирных городах. Такое мнение высказал военный эксперт Валерий Рябых в комментарии УНН.

Детали

Валерий Рябых считает, что Украине необходимо минимум 5 бригад из истребителей F-16.

Постепенно, мы все равно будем перевооружаться на западные самолеты. Какие это будут самолеты кроме F-16, будем видеть. На данный момент, состав наших воздушных сил смешан, пока у нас есть 4 вида самолетов, без учета учебных и F-16 - говорит Рябых.

Он отмечает, что кроме F16 Украина и должна получить французские самолеты Mirage 2000 и шведские JAS 39 Gripen, что добавит украинскому авиапарку дополнительных мощностей.

Надо понимать, что ресур самолетов, которые у нас были – не безграничен. Даже учитывая, использование авиации до полномасштабного вторжения, ресурс тех самолетов был до 2030 года. Сейчас ресурс "сгорает" в режиме х2, поэтому острый вопрос замены советских самолетов, еще нас ждет - сказал эксперт.

По его словам, никто о точном количестве F16 сейчас не говорит, но их не много, поэтому использовать их будут, скорее всего, в подразделениях.

Истребители F-16 будут использоваться в составе подразделения, они будут минимально рассредоточены. Со временем, они будут постепенно расширять свой спектр задач, начиная с функций ПВО - говорит Рябых.

Эксперт говорит, что даже само известие о том, что в Украине появились долгожданные истребители пугает россиян.

Сам факт объявления того, что Украина имеет F-16 пугает россиян. Они будут осмотрительными в применении своего тактического оружия, в том числе и того, если терроризирует прифронтовые зоны и мирные города с помощью Кабов - добавил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что истребители F-16 - теперь реальность в украинском небе. Глава государства назвал это реализацией оборонной потребности и амбиций Украины.

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