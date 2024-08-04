Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что F-16 позволят сбивать больше российских ракет и самолетов. Он поблагодарил союзников за решение передать истребители, которые помогут сохранить жизни украинских военных.
После получения истребителей F-16 ВСУ смогут сбивать больше ракет и самолетов, которыми россияне атакуют Украину. Об этом написал в Фейсбуке главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский, пишет УНН.
F-16 в Украине. Это означает, что уничтоженных оккупантов будет больше. Будет больше сбитых ракет и самолетов, которыми российские преступники атакуют украинские города
Главнокомандующий поблагодарил союзников за решение передать самолеты, отметив, что эффективное применение современных самолетов - это сохранение жизни украинских военнослужащих.
Напомним
Сегодня президент Владимир Зеленский объявил о прибытии истребителей F-16 в Украину. Он поблагодарил партнеров за поддержку и выразил гордость за украинских пилотов, которые уже начали использовать эти самолеты.
Зеленський пропонує обговорити з країнами-сусідами з НАТО створення коаліції для збиття російських ракет4 августа 2024, 16:10 • 18229 просмотров