Президент поручил дипломатам проработать в рамках Совета Украина - НАТО возможность создания коалиции из числа государств-соседей, которые будут помогать сбивать российские ракеты над территорией нашего государства. Как пишет УНН, об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами в День Воздушных сил ВСУ.

Детали

Президент отметил необходимость работать над технической возможностью применения боевой авиации со стороны соседних стран против ракет, которые направляют оккупанты.

Да, они бьют по Украине, но они бьют в направлении наших соседей-партнеров, прежде всего стран Альянса - подчеркнул президент.

Он отметил, что такое решение для партнеров будет, вероятно, сложным.

Они всегда боятся вероятной эскалации. Мы боремся с этим. Будем работать над этим - отметил Зеленский.

Президент считает неплохим вариантом для рассмотрения этого вопроса созыв заседания Совета Украина - НАТО. Он сказал, что уже дал задание дипломатам работать с НАТО, чтобы наработать встречу.

Такой коалиции нам на сегодня очень не хватает - подчеркнул он.

Президент добавил, что считает большой ответственностью для одной из стран-соседей, чтобы взять на себя такие обязательства и помогать Украине сбивать российские ракеты.

Напомним

Президент Зеленский объявил о прибытии истребителей F-16 в Украину. Он поблагодарил партнеров за поддержку и выразил гордость за украинских пилотов, которые уже начали использовать эти самолеты.

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