Румыния планирует разрабатывать вооружения совместно с Украиной, уделяя особое внимание противокорабельным ракетам Р-360 "Нептун". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Army Recognition.

"Румыния, следуя примеру других европейских стран, планирует разрабатывать вооружения совместно с Украиной, уделяя особое внимание противокорабельным ракетам Р-360 "Нептун", - говориться в сообщении.

Важность сотрудничества Бухареста и Киева в оборонной сфере, а также в энергетике, подчеркнул посол Украины в Румынии Игорь Прокопчук после своего визита в Румынию.

"В апреле 2023 года стало известно, что украинская оборонная промышленность работает над модернизацией Р-360, хотя окончательные результаты этих усилий остаются неопределенными", - отмечается в сообщении.

Как пишет издание, Румыния стремится видеть Украину в качестве союзника для контроля над водами Черного моря со своей территории. Планы румынско-украинского военно-промышленного партнерства предусмотрены на послевоенный период.

Отмечается, что в отличие от французских ракет SCALP-EG, которые запускаются с воздуха, ракеты Neptune запускаются с земли и могут поражать как наземные, так и морские цели с дальностью до 400 километров. Эта возможность дает им стратегическую роль в конфликте. Эти ракеты использовались с самого начала конфликта, в частности, для уничтожения российского крейсера "москва" в 2022 году.

Они потенциально могли бы составить конкуренцию американским ATACMS, единственному другому оружию с аналогичной дальностью, используемому Киевом.

"С продвижением российских войск на передовой шансы Киева сохранить суверенитет уменьшаются с каждым днем. Однако Бухарест надеется, что хотя бы часть черноморского побережья останется под контролем Киева. Р-360 "Нептун" — дозвуковая крылатая ракета, разработанная украинским предприятием "КБ "Луч", - пишет Army Recognition.

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