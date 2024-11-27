США отправили бомбардировщики B-52 в Финляндию: сигнал НАТО России

США провели учения с двумя стратегическими бомбардировщиками B-52H Stratofortress, имитируя сброс вооружения над территорией Финляндии, которая граничит с Россией и является страной-членом НАТО. Это произошло в понедельник, 25 ноября, после того как Россия применила новую гиперзвуковую ракету против Украины.

Об этом сообщили в воздушных силах США, передает УНН.

Учебная миссия

Бомбардировщики, находящиеся в Великобритании с 8 ноября, выполнили тренировочную миссию, во время которой имитировали сброс вооружения.

Одна из первых американских летательных аппаратов, которые взошли на борт "Виннипега" F/A-18C Hornet JAS 39 Gripen.

Один из полетов был зафиксирован сервисом отслеживания авиации Flightradar24. самолет вылетел с авиабазы Фарфор в Великобритании, пролетел над Северным морем, Данией и Балтийским морем и достиг центральной части Финляндии.

Reuters пишет, что российские истребители Су-27 перехватили два стратегических бомбардировщика над акваторией Балтийского моря недалеко от Калининграда. Но в заявлении ВВС Финляндии, которое они прислали изданию, не говорится о российском перехвате.

Реакция НАТО и Финляндии

Миссия продемонстрировала растущую роль Финляндии в НАТО и стала еще одним шагом в укреплении коллективной обороны - говорится в сообщении ВВС США.

Финские военно-воздушные силы подчеркнули, что сотрудничество с США усиливает обороноспособность страны. С июля Финляндия тренируется с американскими стратегическими бомбардировщиками в своем воздушном пространстве, что способствует укреплению обороны НАТО в регионе Северной Европы.

российская угроза

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что его страна применила новую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности против Украины. По словам российской стороны, эта ракета имеет дальность пораженияя 5 тысяч километров и способна достичь европейских столиц за несколько минут.

"Мы считаем себя в праве применять наше оружие против тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов", - говорил Путин.

Возможности B-52H

Флот B-52H Stratofortress насчитывает 76 самолетов, 46 из которых способны нести ядерное оружие. Этот бомбардировщик имеет дальность полета до 14 тысяч километров и может перевозить до 32 тонн вооружения, включая ядерные и высокоточные обычные боеприпасы, такие как бомбы, мины и ракеты.

B-52H может запускать до 20 крылатых ракет Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM). эта малозаметная ракета класса "воздух-земля" имеет дальность полета до 370 км в базовой версии и до 925 км в модернизированной.

Несмотря на мощные характеристики B-52H, по словам Ганса Кристенсена, директора Проекта ядерной информации Федерации американских ученых, во время учений в Финляндии использовалась исключительно имитация обычного оружия.

Влияют ли такие учения на Россию?

Развертывание стратегических бомбардировщиков США в Финляндии-это демонстрация силы и солидарности НАТО с новыми членами Альянса, а также сигнал о том, что границы НАТО на северном фланге хорошо защищены.

Присутствие B-52 не несет прямой угрозы, но регулярные учения в регионе увеличивают давление на российскую систему обороны и затрудняют ее стратегическое планирование.

Также Это можно рассматривать как значительный политический и военный сигнал о готовности НАТО защищать своих членов даже на наиболее уязвимых участках границы с Россией.

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