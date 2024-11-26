Совет Украина-НАТО обсудил запуск россией новой баллистической ракеты: есть ли важные решения

Совет Украина-НАТО на уровне послов обсудил ситуацию с безопасностью в Украине после запуска россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности. Послы подтвердили свою поддержку Украине, отметив, что россия пытается терроризировать гражданское население. Следующее заседание пройдет в начале декабря. Об этом сообщает пресс служба штаб-квартиры НАТО, передает УНН.

"Во время встречи члены НАТО подтвердили свою поддержку Украине. Нападение, направленное на Днепр, рассматривается как очередная попытка россии терроризировать гражданское население в Украине и запугать тех, кто поддерживает Украину, когда она защищается от незаконной и неспровоцированной агрессии россии. Как ранее отмечала годовщина НАТО Фара приложила, "развертывание этого потенциала не изменит ход конфликта и не сдержит союзников по НАТО от поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание проходило под председательством исполняющего обязанности заместителя Генерального секретаря НАТО Бориса Руге, а следующее заседание Совета Украина-НАТО должно состояться во время встречи министров иностранных дел НАТО, которая состоится 3-4 декабря.

Напомним

Послы Украины и 32 члена НАТО встретились во вторник в Брюсселе по поводу удара россией на прошлой неделе экспериментальной гиперзвуковой ракетой средней дальности.