Украина и Швеция ведут переговоры о предоставлении Киеву шведских истребителей Saab JAS-39 Gripen. Об этом в интервью Голосу Америки рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает УНН.

Детали

"Это тема, которую мой президент постоянно поднимает перед руководством Швеции. И так было еще до вступления Швеции в НАТО. По понятным причинам, тогда они не были готовы давать никаких обещаний, поскольку финализировали свое членство в Альянсе. Сейчас страна в НАТО, и мой президент снова общается с премьер-министром Швеции, а наше министерство обороны - с соответствующими органами Швеции. Эти истребители такие же хорошие, как и F-16 и мы движемся в этом направлении", - сказал Жовква.

Напомним

В рамках соглашения по безопасности, подписанного Президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, предусматривается, помимо прочего, предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение.

Министр обороны Швеции Пал Йонсон объявил о продолжающихся переговорах с Украиной относительно потенциальной передачи шведских истребителей Gripen после вступления в НАТО.