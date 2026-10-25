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Львовщина прощается с выдающимся украинским актёром и режиссёром Фёдором Стригуном

Киев • УНН

 • 6346 просмотра

Во Львовской области прощаются с актёром и режиссёром Фёдором Стригуном. Он посвятил жизнь развитию украинского театра и национальной сцены.

Львовщина прощается с выдающимся украинским актёром и режиссёром Фёдором Стригуном

Во Львовской области прощаются с выдающимся украинским актёром, режиссёром и многолетним деятелем театрального искусства Фёдором Стригуном. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Подробности

Глава области выразил соболезнования семье, близким деятеля искусства и всему театральному сообществу.

Его голос, его роли, его безграничная преданность украинской сцене навсегда останутся частью нашей культурной памяти

– отметил Козицкий.

Фёдор Стригун оставил заметный след в истории украинского театра как актёр и режиссёр, посвятивший свою жизнь развитию национального сценического искусства.

Светлая память Великому Мастеру

– добавил глава Львовской ОВА.

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