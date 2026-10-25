Львовщина прощается с выдающимся украинским актёром и режиссёром Фёдором Стригуном
Киев • УНН
Во Львовской области прощаются с актёром и режиссёром Фёдором Стригуном. Он посвятил жизнь развитию украинского театра и национальной сцены.
Во Львовской области прощаются с выдающимся украинским актёром, режиссёром и многолетним деятелем театрального искусства Фёдором Стригуном. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.
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Глава области выразил соболезнования семье, близким деятеля искусства и всему театральному сообществу.
Его голос, его роли, его безграничная преданность украинской сцене навсегда останутся частью нашей культурной памяти
Фёдор Стригун оставил заметный след в истории украинского театра как актёр и режиссёр, посвятивший свою жизнь развитию национального сценического искусства.
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