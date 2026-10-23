Культовый японский писатель и «бунтарский гений» Рю Мураками умер в возрасте 74 лет

Рю Мураками

Рю Мураками, культовый японский писатель и кинематографист, чьи провокационные романы, полные чёрного юмора, нашли миллионы читателей, умер в возрасте 74 лет. Как сообщило японское издательство Gentosha, он ушёл из жизни 17 октября в собственном доме, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

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Мураками, которого называли "enfant terrible" (бунтарским гением) современной японской литературы, вплетал в свои произведения сцены насилия, откровенного употребления наркотиков и секса, используя их для острой критики японской и американской культур.

"Для нас было огромной честью представить англоязычной аудитории множество странных, самобытных и кинематографичных романов Рю Мураками", — отметил Адам Фройденгайм, издатель и управляющий директор издательства Pushkin Press, которое совместно с Bloomsbury публикует переводы произведений Мураками в Великобритании.

Рю Мураками родился в 1952 году в городе Сасебо (префектура Нагасаки) в семье учителей. В старших классах он играл на барабанах в рок-группе, а после участия в протесте на крыше здания был помещён под домашний арест на три месяца. Свой первый роман, "Почти прозрачный синий", он опубликовал в 1976 году. Книга, написанная ещё в студенческие годы, ведётся от имени персонажа по имени Рю и изображает гедонистический образ жизни группы разочарованных молодых людей, охваченных нигилизмом. Произведение получило премию журнала "Гундзо" для новых авторов, а также премию имени Акутагавы — самую престижную литературную награду Японии.

Рю Мураками не был родственником своего более известного однофамильца — Харуки Мураками. Книги Рю Мураками — "более острые и злые", — писал журналист Дэвид Пиллинг в 2013 году. — "Если Харуки — это "Битлз" японской литературы, то Рю — это её "Роллинг Стоунз"".

За свою жизнь Мураками написал более 40 романов и сборников рассказов, среди которых — "Дети из камеры хранения", "В мисо-супе", "Кинопроба", "Пирсинг" и "Популярные хиты эпохи Сёва". Большинство его книг до сих пор не переведены на английский язык.

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Многие произведения автора были экранизированы — как при его собственном участии, так и другими кинематографистами. Самым известным произведением является "Кинопроба" (Audition) — полнометражный фильм 1999 года режиссёра Такаси Миикэ. Сюжет рассказывает о вдовце, который устраивает фиктивные кинопробы, чтобы найти себе новую спутницу. В 2009 году в газете The Guardian Ирвин Уэлш, рассказывая об этом романе, охарактеризовал его прозу как "элегичную и трогательную, но одновременно острую и ощутимую на физическом уровне — словно прикосновение мясницкого ножа или хирургического скальпеля".

Третий роман Мураками, "Дети из камер хранения" (Coin Locker Babies), — история о детях, которых бросили в камерах хранения, — был отмечен литературной премией "Нома" в номинации "Новое имя". В 2020 году Рассел Томас, включив это произведение в список лучших книг, действие которых разворачивается в Японии, написал в The Guardian: "Это сюрреалистическая история взросления в жанре хоррора, стремительно проносящая читателя от вершин любви и звёздной славы к бездне безумия и убийств". "В своих произведениях Мураками никогда не упускает возможности пролить свет на самые тёмные уголки общества", — добавил он.

"Мы все в издательстве Pushkin Press глубоко опечалены известием о его смерти и выражаем соболезнования многочисленным читателям писателя по всему миру", — отметил Фройденгайм.