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Культовий японський письменник і "бунтівний геній" Рю Муракамі помер у віці 74 років

Київ • УНН

 • 1312 перегляди

Культовий японський письменник і кінематографіст Рю Муракамі помер 17 жовтня у власному домі. Він написав понад 40 творів.

Культовий японський письменник і "бунтівний геній" Рю Муракамі помер у віці 74 років
Рю Муракамі

Рю Муракамі, культовий японський письменник і кінематографіст, чиї провокаційні романи, сповнені чорного гумору, знайшли мільйони читачів, помер у віці 74 років. Як повідомило японське видавництво Gentosha, він пішов із життя 17 жовтня у власному домі, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Муракамі, якого називали "enfant terrible" (бунтівним генієм) сучасної японської літератури, вплітав у свої твори сцени насильства, відвертого вживання наркотиків та сексу, використовуючи їх для гострої критики японської та американської культур.

"Для нас було величезною честю представити англомовній аудиторії багато дивних, самобутніх і кінематографічних романів Рю Муракамі", — зазначив Адам Фройденгайм, видавець і керуючий директор видавництва Pushkin Press, яке разом із Bloomsbury публікує переклади творів Муракамі у Великій Британії.

Рю Муракамі народився 1952 року в місті Сасебо (префектура Нагасакі) у родині вчителів. У старших класах він грав на барабанах у рок-гурті, а після участі в протесті на даху будівлі був поміщений під домашній арешт на три місяці. Свій перший роман, "Майже прозорий синій", він опублікував у 1976 році. Книга, написана ще в студентські роки, ведеться від імені персонажа на ім’я Рю і змальовує гедоністичний спосіб життя групи розчарованих молодих людей, охоплених нігілізмом. Твір здобув премію журналу "Гундзо" для нових авторів, а також премію імені Акутаґави — найпрестижнішу літературну нагороду Японії.

Рю Муракамі не був родичем свого більш відомого однофамільця — Харукі Муракамі. Книги Рю Муракамі — "гостріші й зліші", — писав журналіст Девід Піллінг у 2013 році. — "Якщо Харукі — це "Бітлз" японської літератури, то Рю — це її "Роллінг Стоунз"".

За своє життя Муракамі написав понад 40 романів і збірок оповідань, серед яких — "Діти з камери схову", "У місо-супі", "Кінопроба", "Пірсинг" та "Популярні хіти епохи Сьова". Більшість його книг досі не перекладені англійською мовою.

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Багато творів автора були екранізовані — як за його власної участі, так і іншими кінематографістами. Найвідомішим твором є "Кінопроба" (Audition) — повнометражний фільм 1999 року режисера Такаші Міїке. Сюжет розповідає про вдівця, який влаштовує фіктивні кінопроби, щоб знайти собі нову супутницю. У 2009 році в газеті The Guardian Ірвін Велш, пишучи про цей роман, охарактеризував його прозу як "елегійну й зворушливу, але водночас гостру й відчутну на фізичному рівні — наче дотик м’ясницького ножа чи хірургічного скальпеля".

Третій роман Муракамі, "Діти з камер схову" (Coin Locker Babies) — історія про дітей, яких покинули в камерах схову, — був відзначений літературною премією "Нома" в номінації "Нове ім’я". У 2020 році Рассел Томас, обираючи цей твір для списку найкращих книг, дія яких розгортається в Японії, написав у The Guardian: "Це сюрреалістична історія дорослішання в жанрі горору, що стрімко проносить читача від вершин кохання та зіркової слави до безодні божевілля й убивств". "У своїх творах Муракамі ніколи не уникає можливості пролити світло на найтемніші куточки суспільства", — додав він.

"Усі ми у видавництві Pushkin Press глибоко засмучені звісткою про його смерть і висловлюємо співчуття численним читачам письменника в усьому світі", — зазначив Фройденгайм.

Антоніна Туманова

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