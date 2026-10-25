Львівщина прощається з видатним українським актором і режисером Федором Стригуном

На Львівщині прощаються з видатним українським актором, режисером та багаторічним діячем театрального мистецтва Федором Стригуном. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.

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Голова області висловив співчуття родині, близьким митця та всій театральній спільноті.

Його голос, його ролі, його безмежна відданість українській сцені назавжди залишаться частиною нашої культурної пам'яті – зазначив Козицький.

Федір Стригун залишив помітний слід в історії українського театру як актор і режисер, який присвятив своє життя розвитку національного сценічного мистецтва.

Світла пам'ять Великому Майстрові – додав очільник Львівської ОВА.

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