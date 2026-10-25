Львівщина прощається з видатним українським актором і режисером Федором Стригуном
Київ • УНН
На Львівщині прощаються з актором і режисером Федором Стригуном. Він присвятив життя розвитку українського театру та національної сцени.
На Львівщині прощаються з видатним українським актором, режисером та багаторічним діячем театрального мистецтва Федором Стригуном. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
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