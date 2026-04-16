ПВО, ракеты для F-16 и противобаллистические решения — Федоров заявил о расширении оборонного партнерства с Diehl Defence

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Михаил Федоров обсудил с главой Diehl Defence ускорение поставок ПВО и дальнобойных ракет. Стороны планируют тестировать новые разработки в Украине.

Министр обороны Михаил Федоров провел встречу с генеральным директором Diehl Defence Гельмутом Раухом — ведущим немецким производителем вооружения и систем противовоздушной обороны. Обсудили конкретные решения для усиления ПВО Украины и развитие совместных проектов, передает УНН.

Обсудили увеличение и ускорение поставок ракет к системам IRIS-T. Эти решения уже доказали эффективность в боевых условиях и являются важной частью многоуровневой системы защиты неба. Также — развитие ракетных проектов для F-16 и возможность тестировать новые решения в Украине 

- сообщил Федоров.

Отдельно, по словам министра, речь шла о поставках боеприпасов повышенной дальности при поддержке ЕС, а также развитии решений в сфере радаров и противобаллистической защиты.

Благодарен Diehl Defence за предоставленные решения и готовность расширять сотрудничество. Это системная работа, которая усиливает защиту украинского неба и укрепляет безопасность Европы - резюмировал Федоров.

