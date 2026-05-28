Швеция подтвердила начало обучения украинских пилотов на Gripen и готовит передачу дальнобойных ракет

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что обучение украинских пилотов и технического персонала на истребителях Gripen уже началось и будет расширено осенью. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.

По словам Йонсона, Украина может получить истребители Gripen C/D вместе с современным вооружением, в частности ракетами IRIS-T, AMRAAM и дальнобойными Meteor. Он подчеркнул, что речь идет не только о передаче самолетов, но и о создании полноценной современной системы военной авиации.

Украина получает не просто самолеты. Украина создает современные воздушные силы, способные воевать, выживать и адаптироваться в самых сложных условиях в Европе

Боевой пилот Karaya рассказал о впечатлениях от истребителей Gripen

Йонсон также подчеркнул, что Gripen создавался для условий войны под постоянной угрозой атак.

Gripen был создан для страны, которая может быть вынуждена сражаться в меньшинстве, под давлением и с рассредоточенных баз