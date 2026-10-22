Украина просит партнеров передать ракеты для Patriot из собственных запасов в обмен на будущие поставки — Хмара

У Украины есть контракты на поставку ракет для систем Patriot, однако они нужны ей уже сейчас. Киев предлагает партнёрам передать перехватчики из имеющихся запасов, а взамен получить ракеты из будущих поставок, предназначенных для Украины. Об этом сообщил министр обороны Евгений Хмара по итогам разговора со шведским коллегой Полом Йонсоном, пишет УНН.

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Во время переговоров Хмара рассказал о последствиях ночной российской атаки и подчеркнул необходимость срочно усилить защиту от баллистических ракет.

Сейчас важно максимально оперативно усилить противодействие баллистическим угрозам. Речь, в частности, идёт о перехватчиках для Patriot. Украина готова работать с партнёрами над различными механизмами поставок. Для нас важна каждая поставка перехватчиков и каждая возможность защитить людей, гражданскую и критическую инфраструктуру — подчеркнул Хмара.

Какое ещё вооружение обсудили Украина и Швеция

Помимо ракет для Patriot, министры обсудили ускорение поставок боеприпасов для систем IRIS-T, а также передачу Украине шведских переносных зенитных ракетных комплексов и ракет к ним.

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Отдельное внимание уделили истребителям Gripen. По словам Хмары, Украина и Швеция продолжают подготовку экипажей в соответствии с планом.

Министр подчеркнул, что получение этих самолётов вместе с вооружением позволит усилить украинскую авиацию и эффективнее противодействовать российским самолётам, которые запускают управляемые авиабомбы по прифронтовым городам.

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