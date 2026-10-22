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Украина просит партнеров передать ракеты для Patriot из собственных запасов в обмен на будущие поставки — Хмара

Киев • УНН

 • 1554 просмотра

Украина просит партнеров передать перехватчики Patriot из имеющихся запасов в обмен на будущие поставки. Также обсудили IRIS-T, ПЗРК и Gripen.

Украина просит партнеров передать ракеты для Patriot из собственных запасов в обмен на будущие поставки — Хмара

У Украины есть контракты на поставку ракет для систем Patriot, однако они нужны ей уже сейчас. Киев предлагает партнёрам передать перехватчики из имеющихся запасов, а взамен получить ракеты из будущих поставок, предназначенных для Украины. Об этом сообщил министр обороны Евгений Хмара по итогам разговора со шведским коллегой Полом Йонсоном, пишет УНН.

Подробности

Во время переговоров Хмара рассказал о последствиях ночной российской атаки и подчеркнул необходимость срочно усилить защиту от баллистических ракет.

Сейчас важно максимально оперативно усилить противодействие баллистическим угрозам. Речь, в частности, идёт о перехватчиках для Patriot. Украина готова работать с партнёрами над различными механизмами поставок. Для нас важна каждая поставка перехватчиков и каждая возможность защитить людей, гражданскую и критическую инфраструктуру

— подчеркнул Хмара.

Какое ещё вооружение обсудили Украина и Швеция

Помимо ракет для Patriot, министры обсудили ускорение поставок боеприпасов для систем IRIS-T, а также передачу Украине шведских переносных зенитных ракетных комплексов и ракет к ним.

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Отдельное внимание уделили истребителям Gripen. По словам Хмары, Украина и Швеция продолжают подготовку экипажей в соответствии с планом.

Министр подчеркнул, что получение этих самолётов вместе с вооружением позволит усилить украинскую авиацию и эффективнее противодействовать российским самолётам, которые запускают управляемые авиабомбы по прифронтовым городам.

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Степан Гафтко

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