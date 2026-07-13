Президент Зеленский: баллистики будет больше, и имеющихся возможностей защиты недостаточно

Владимир Зеленский

Уже сейчас имеющихся возможностей противоракетной обороны недостаточно. А как прогнозирует Президент Украины Владимир Зеленский — баллистических ракет будет становиться больше. Об этом он заявил во время выступления перед началом заседания Антибаллистической коалиции.

"Россия делает последнюю ставку на удары баллистическими ракетами по городам и селам, чтобы сломить наших людей и лишить Украину возможности защищаться. Иранский режим воюет так же. Сотрудничество России и Северной Кореи привело к совершенствованию северокорейских ракет.

Наш расчет таков, что в мире будет больше баллистических ракет. И противоракетной обороны должно быть как минимум достаточно. Именно этим мы и занимаемся. Европа может стать мировым лидером в производстве высококачественных систем противоракетной обороны, без политической зависимости", — подчеркнул Президент Зеленский.

Именно поэтому Украина предложила европейским лидерам объединить технологические возможности для создания общей системы ПВО FREYJA. Украина предоставит для нее свою ракету-перехватчик, европейские партнеры — другие компоненты системы.

"Европе нужно больше защиты от баллистики. Вместе мы можем создать такую систему. Украина готова обеспечить свою часть — противоракету. Сейчас мы завершаем работу над ней. Важно политически утвердить, что FREYJA — это наш общий проект в интересах всей Европы", — подчеркнул Зеленский.

Участники Антибаллистической коалиции признают уникальный опыт Украины и планируют обмен технологиями

Президент подчеркнул, что Европе нужно больше противоракетной обороны — сильной, надежной и более дешевой, чем другие системы.

"Все видят, что в мире недостаточно возможностей противоракетной обороны. Соединенные Штаты работают над расширением производства Patriot, а Европа — над расширением производства SAMP/T, IRIS-T и NASAMS. Это сильные системы. Но потребность в защите превышает имеющиеся возможности", — добавил Президент.

По словам Зеленского, создание системы FREYJA позволит европейцам самим "решать, сколько систем нужно Европе и где их следует размещать".

"Это создало бы стратегически новую ситуацию. Каждая европейская система будет добавлять свою силу и предоставлять разным частям Европы стратегическую основу для защиты", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства приветствовал 9 стран, которые присоединились к Антибаллистической коалиции и вместе с Украиной будут заниматься созданием общей системы защиты.

Зеленский ожидает, что в течение 12 месяцев FREYJA осуществит перехват баллистики

"Мы также будем рады приветствовать других", — добавил он.

Совместную декларацию подписали, кроме Украины, лидеры еще девяти европейских стран: Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании. К разработке FREYJA от Украины будет привлечена украинская оборонная компания Fire Point, которая разработала ракету-перехватчик FP-7.х. Европейских партнеров будут представлять: Thales, HENSOLDT, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus. Они предоставят необходимые для построения полноценной системы ПВО компоненты, которые будут интегрированы с украинской ракетой.

Панъевропейский противоракетный щит FREYJA сразу задумывался как такой, который объединит европейских партнеров. Как отметил Президент Зеленский, Украина способна самостоятельно создать такую систему, но на это уйдут годы, ведь кроме ракеты FREYJA требует интеграции целого ряда комплектующих.

Украинская ракета FP-7.х, как ранее сообщал сооснователь и главный конструктор Fire Point, уже прошла испытания и теперь необходимо интегрировать ее с другими компонентами системы.

Как объяснял Штилерман, ключевое отличие проекта Freyja – в независимости от внешнего контроля. По его словам, современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель, фактически, сохраняют контроль над критическими элементами системы. Ожидается, что архитектура проекта будет реализована таким образом, что к нему смогут легко присоединяться новые страны-партнеры.