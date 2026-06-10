Украина и Германия согласовали приоритеты перед "Рамштайном" - Федоров назвал три ключевых
Киев • УНН
Федоров и Писториус согласовали приоритеты помощи перед Рамштайном. В фокусе ракеты для Patriot, IRIS-T и украинские дроны различных типов.
Украина согласовала с Германией перед заседанием в формате "Рамштайн" приоритеты для усиления Сил обороны - Patriot, ПВО и украинские дроны, а также отдельно обсудила ускорение поставок боеприпасов для IRIS-T, сообщил в среду министр обороны Михаил Федоров в соцсетях, пишет УНН.
Провел разговор с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Обсудили приоритетные направления поддержки Украины и дальнейшую координацию перед очередным заседанием Контактной группы в формате "Рамштайн"
По заданию Президента, указал глава Минобороны, "продолжаем истощать врага одновременно в трех доменах - в небе, на земле и в экономике". "Силы обороны системно разрушают российскую логистику, наносят удары по критически важным целям в тылу врага и ослабляют его военный потенциал", - отметил он.
"Наша задача - максимально быстро направлять международную поддержку на решения, которые дают наибольший результат для фронта и защиты украинских городов", - продолжил Федоров.
В фокусе сотрудничества, по его словам:
- ракеты PAC-3 для Patriot через механизм JUMPSTART;
- дополнительные взносы в PURL;
- артиллерийские боеприпасы повышенной дальности в рамках чешской инициативы;
- FPV-дроны на оптоволокне и middle strike украинского производства.
"Отдельно обсудили ускорение поставок боеприпасов для IRIS-T, развитие антибаллистических способностей и дальнейшую поддержку технологических решений, которые уже доказывают свою эффективность на поле боя", - указал министр обороны Украины.
Также, по его словам, "рассмотрели возможности направить уже анонсированное партнерами финансирование на наиболее критические потребности Сил обороны".
"Благодарен Германии за лидерство, системную поддержку Украины и готовность работать над решениями, которые уже сегодня помогают усиливать нашу оборону", - отметил Федоров.
Напомним
Накануне глава Минобороны Германии Борис Писториус указал, что ФРГ выделит дополнительные 300 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.