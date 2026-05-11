Германия профинансирует Patriot и новые дроны для Украины
Киев • УНН
Берлин профинансирует контракт Украины с американской компанией Raytheon на поставку нескольких сотен ракет к системам Patriot, передает УНН со ссылкой на dpa.
Также достигнута договоренность с немецкой компанией Diehl Defence относительно дополнительных пусковых установок для систем ПВО Iris-T.
Отдельно стороны согласовали производство средних и дальнобойных дронов. Планируется создание совместного предприятия для выпуска тысяч беспилотников.
В Германии подчеркивают, что целью такой поддержки является усиление позиций Украины на возможных мирных переговорах и недопущение сценария, при котором россия сможет диктовать Киеву условия завершения войны.
