Германия профинансирует Patriot и новые дроны для Украины

Берлин профинансирует контракт Украины с американской компанией Raytheon на поставку нескольких сотен ракет к системам Patriot, передает УНН со ссылкой на dpa.

Также достигнута договоренность с немецкой компанией Diehl Defence относительно дополнительных пусковых установок для систем ПВО Iris-T.

Германия и Украина стали стратегическими партнерами в сфере обороны – Писториус

Отдельно стороны согласовали производство средних и дальнобойных дронов. Планируется создание совместного предприятия для выпуска тысяч беспилотников.

В Германии подчеркивают, что целью такой поддержки является усиление позиций Украины на возможных мирных переговорах и недопущение сценария, при котором россия сможет диктовать Киеву условия завершения войны.

