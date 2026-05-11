Германия хочет привлечь частный капитал в оборонную отрасль Украины

Германия планирует активнее привлекать частных инвесторов к финансированию украинского оборонного сектора и совместных военных проектов. Об этом сообщает dpa, передает УНН.

По данным агентства, правительство Германии стремится к тому, чтобы больше немецких частных компаний и инвесторов вкладывали средства в украинские оборонные предприятия и совместные производства.

Для этого министерство обороны ФРГ провело специальную видеоконференцию с участием представителей украинского правительства, банков, инвестиционных фондов и финансового сектора.

В середине апреля Германия и Украина заключили "стратегическое партнерство" в сфере обороны и договорились о дальнейшей военной помощи.

