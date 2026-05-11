Германия и Украина стали стратегическими партнерами в сфере обороны – Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин рассматривает Украину как стратегического партнера в сфере обороны и продолжит военную поддержку украинского государства. Об этом сообщает dpa, передает УНН.

"Германия и Украина являются стратегическими партнерами в сфере обороны", – заявил Писториус.

По его словам, сотрудничество между странами охватывает не только поставки вооружения, но и совместные проекты в сфере оборонной промышленности и военных технологий.

Писториус также подчеркнул, что Германия остается одним из ключевых партнеров Украины в Европе и в дальнейшем будет помогать укреплять обороноспособность украинского государства.

Министр отметил, что поддержка Украины важна не только для самой Украины, но и для безопасности всей Европы.

По данным dpa, в ходе визита обсуждались вопросы дальнейших поставок вооружения, сотрудничества оборонных компаний и долгосрочной поддержки украинской армии.

