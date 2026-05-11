Заявления путина о мире могут быть очередным обманом для прикрытия слабости - министр обороны ФРГ

Заявления главы кремля владимира путина о возможном завершении войны в Украине могут быть очередным обманом, направленным на отвлечение внимания от собственных слабостей россии, заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время неожиданного визита в Киев в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

путин мог бы сам завершить войну, если бы захотел, сказал Писториус. "И всегда существует страх — надеюсь, я ошибаюсь — что это просто очередной обман, но его нельзя исключать".

"Я думаю, что, в конечном итоге, путин пытается отвлечь внимание от собственной слабости таким подходом. Он едва может указать на какие-либо территориальные приобретения сейчас, а его армия продолжает терять части территории, которую она завоевала", — добавил Писториус.

Дополнение

путин, отмечает издание, заявил в субботу, что считает, что война в Украине близится к концу, и что он готов договориться о новых соглашениях по безопасности в Европе с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером как потенциальным партнером в переговорах.

Как отметил ISW в анализе, "путин нечетко намекнул, что война в Украине может скоро закончиться, несмотря на отсутствие каких-либо признаков того, что россия намерена прекратить войну". Как отметили в ISW, российские государственные СМИ "представили заявление путина в субботу так, будто он заявил, что война в Украине "близится к концу", несмотря на то, что путин не предоставил никаких признаков того, что он намерен прекратить войну россии в Украине". В отчете ISW отмечается при этом, что "путин, в частности, заявил во время пресс-конференции, что намерен позволить российским силам "сосредоточиться на окончательном поражении Украины", исключив российскую военную технику из парада ко Дню Победы, сигнализируя о том, что россия остается приверженной своим максималистским целям по капитуляции украинского правительства". В ISW также отметили, что "кремль, вероятно, играет на свою внутреннюю аудиторию, которая все больше ощущает последствия более четырех лет войны и неспособности россии отразить дальнобойные удары Украины".