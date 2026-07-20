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Румыния не будет производить ракеты PAC-3 для Patriot для Украины, но будет поддерживать усиление украинской ПВО

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

Министр обороны Румынии заявил, что страна не вела переговоров о локализации производства ракет PAC-3. Румыния поддерживает усиление украинской ПВО в рамках "Коалиции желающих".

Румыния не будет производить ракеты PAC-3 для Patriot для Украины, но будет поддерживать усиление украинской ПВО

Румыния не планирует организовывать производство ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины, поскольку не входит в перечень стран-производителей этих ракет. Об этом заявил министр обороны Румынии Раду Мираце, передает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По словам министра, Бухарест не вел никаких переговоров относительно локализации производства ракет PAC-3 на своей территории.

Ранее западные СМИ предполагали, что одним из возможных вариантов обеспечения Украины ракетами для Patriot может стать их производство в Румынии. Такие сообщения впоследствии распространяли и российские пропагандистские ресурсы.

Румыния поддерживает помощь Украине средствами ПВО

Несмотря на отсутствие планов по производству PAC-3, глава Минобороны Румынии подтвердил поддержку деятельности "Коалиции желающих", одним из направлений которой является системное обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны, в частности ракетами для комплексов Patriot.

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В Defense Romania также напомнили, что за последние четыре года в Румынии так и не были реализованы планы по запуску производства ракет-перехватчиков PAAC-4 (SkyCeptor), разработанных для израильского комплекса "Праща Давида", которые могут интегрироваться в системы Patriot.

В Defense Express отмечают, что отказ Румынии от производства PAC-3 не является негативной новостью для Украины, ведь изготовление критически важных ракет-перехватчиков целесообразнее осуществлять в странах, которые уже имеют необходимые производственные мощности и отработанные технологии. В то же время любая помощь Румынии в укреплении украинской противовоздушной обороны остается важной для Украины.

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Степан Гафтко

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