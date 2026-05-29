россия впервые официально отреагировала на удар дрона по Румынии и отрицает свою причастность

россия впервые официально прокомментировала инцидент с падением ударного дрона на жилой дом в румынском городе Галац. В москве заявили, что обвинения в адрес рф являются "безосновательными". Об этом сообщают Sky News и The Guardian, передает УНН.

Официальный представитель мид рф мария захарова заявила, что россия не видела никаких доказательств причастности к удару.

Все обвинения, которые мы слышим, в частности относительно дронов где-то в странах Европейского Союза, являются необоснованными. Не было представлено ни одного факта, материала или доказательства – сказала захарова.

В то же время румынские власти официально заявили, что речь идет именно о российском беспилотнике типа Geran-2. Бухарест возложил ответственность за инцидент на россию.

Удар по жилому дому в Румынии уже осудили НАТО, Европейский Союз, Великобритания и ряд других союзников.

Корреспондент Sky News в москве Айвор Беннетт отметил, что прокремлевская газета Moskovsky Komsomolets даже предположила версию о якобы "умышленной провокации" со стороны Украины.

При этом кремль официально отрицает любую причастность к инциденту, несмотря на выводы румынских служб и заявления союзников по НАТО.

Ранее президент Румынии и представители Альянса назвали атаку опасным нарушением воздушного пространства НАТО и очередным примером эскалационных действий россии.

