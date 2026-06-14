Президент Румынии назначил нового кандидата на пост премьер-министра - Reuters
Киев • УНН
Президент Румынии назначил Андриана Вештю кандидатом в премьеры вместо Эуджена Томака. У политика есть десять дней для формирования нового состава правительства.
Президент Румынии Никушор Дан назначил нового кандидата на пост премьер-министра после того, как Эуджен Томак отказался от участия в формировании правительства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Новым претендентом на пост главы правительства стал Адриан Вештя, который в настоящее время возглавляет окружной совет уезда Брашов в центральной части страны.
Томак ранее выступал за создание технократического правительства, однако не смог заручиться поддержкой парламента. Представители законодательного органа выражали мнение, что правительство меньшинства, даже без устойчивого парламентского большинства, будет более приемлемым вариантом, чем кабинет технократов.
Назначение нового кандидата происходит на фоне политического кризиса, который продолжается в Румынии и негативно влияет на экономическую ситуацию в стране.
В частности, неопределенность вокруг формирования правительства поставила под угрозу доступ Бухареста к отдельным фондам Европейского Союза и способствовала падению курса национальной валюты до рекордно низких показателей.
Согласно румынскому законодательству, у Адриана Вешти есть десять дней для формирования состава правительства и получения вотума доверия от парламента.
Румыния предлагает Украине программировать морские дроны на самоуничтожение11.06.26, 19:22 • 5087 просмотров