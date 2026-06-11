Румыния предлагает Украине программировать морские дроны на самоуничтожение

Министр обороны Румынии Раду Мируце заявил, что хочет предложить украинской стороне, чтобы морские дроны Сил обороны самоуничтожались в случае возможного приближения к румынским территориальным водам в Черном море. Об этом Мируце заявил телеканалу TVR Info, сообщает Defense Romania, передает УНН.

Детали

Я думал попросить еще об одном вопросе, и сегодня я проанализировал это вслух со своими военными коллегами в министерстве. Это то, что можно сделать, и что я предложу, а именно: чтобы эти беспилотники имели много электронных компонентов, и по результатам анализа этих электронных компонентов их производители или те, кто контролирует беспилотники, могли бы знать, где они находятся. Если вы вдруг потеряете их в Черном море, когда они приблизятся к территориальным водам Румынии на расстояние 12 морских миль, контроллер, управляющий этим беспилотником, должен запрограммировать его на автоматический самоподрыв, без какого-либо преследования - сказал Мируце.

Он заявил, что если дроны случайно достигнут этой линии, автономным решением дрона должен быть самоподрыв.

Если из-за различных ошибок, потери управления вы окажетесь в этой зоне, вы больше не сможете продолжать движение. На этом продукте должно быть неявное программирование с момента запуска его в воду - добавил Мируце.

Также он заявил, что хочет предложить Украине, чтобы она гарантировала Румынии, что все дроны, запускаемые Украиной, были запрограммированы с использованием этой технической итерации.

Напомним

5 июня в порту Констанца на черноморском побережье Румынии взорвался морской дрон.

В МИД Украины предупредили румынскую сторону о том, что дрон потерял управление из-за российского глушения.