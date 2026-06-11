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Румыния предлагает Украине программировать морские дроны на самоуничтожение

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Министр обороны Румынии предлагает Украине программировать морские дроны на самоподрыв вблизи её вод. Это касается аппаратов, потерявших управление.

Румыния предлагает Украине программировать морские дроны на самоуничтожение

Министр обороны Румынии Раду Мируце заявил, что хочет предложить украинской стороне, чтобы морские дроны Сил обороны самоуничтожались в случае возможного приближения к румынским территориальным водам в Черном море. Об этом Мируце заявил телеканалу TVR Info, сообщает Defense Romania, передает УНН.

Детали

Я думал попросить еще об одном вопросе, и сегодня я проанализировал это вслух со своими военными коллегами в министерстве. Это то, что можно сделать, и что я предложу, а именно: чтобы эти беспилотники имели много электронных компонентов, и по результатам анализа этих электронных компонентов их производители или те, кто контролирует беспилотники, могли бы знать, где они находятся. Если вы вдруг потеряете их в Черном море, когда они приблизятся к территориальным водам Румынии на расстояние 12 морских миль, контроллер, управляющий этим беспилотником, должен запрограммировать его на автоматический самоподрыв, без какого-либо преследования

- сказал Мируце.

Он заявил, что если дроны случайно достигнут этой линии, автономным решением дрона должен быть самоподрыв.

Если из-за различных ошибок, потери управления вы окажетесь в этой зоне, вы больше не сможете продолжать движение. На этом продукте должно быть неявное программирование с момента запуска его в воду

- добавил Мируце.

Также он заявил, что хочет предложить Украине, чтобы она гарантировала Румынии, что все дроны, запускаемые Украиной, были запрограммированы с использованием этой технической итерации.

Напомним

5 июня в порту Констанца на черноморском побережье Румынии взорвался морской дрон.

В МИД Украины предупредили румынскую сторону о том, что дрон потерял управление из-за российского глушения.

Павел Башинский

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