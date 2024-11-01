В "Центрэнерго" опровергли заявления о графиках отключений света на следующей неделе
Киев • УНН
«Центрэнерго» опровергло слова члена наблюдательного совета о возможном возвращении графиков отключений электроэнергии. Компания отмечает, что определение графиков является компетенцией «Укрэнерго».
Руководство ПАО "Центрэнерго" опровергло информацию, распространенную членом наблюдательного совета Владимиром Величко, что графики отключений электроэнергии могут вернуться уже на следующей неделе. В компании отметили, что определение графиков является исключительной компетенцией "Укрэнерго" а заявление Величко - его личное мнение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление "Центрэнерго" в Facebook.
Детали
"В СМИ появилась информация со ссылкой на независимого члена наблюдательного совета нашей компании, Владимира Величко, относительно возможных графиков отключений электроэнергии.
Председатель Наблюдательного совета компании Андрей Гота и генеральный директор Евгений Гарькавый заявляют, что определение графиков - это исключительная компетенция НЭК "Укрэнерго".
Заявление Владимира Величко является его личным мнением и не отражает позицию компании!", - говорится в заявлении „Центрэнерго".
Отмечается, что сейчас юристы "Центрэнерго" рассматривают возможность обращения в правоохранительные органы с просьбой проверить "цель и обстоятельства, которые повлекли публикацию ложной информации во время активной фазы осенне-зимнего периода".
"Ситуация в энергосистеме стабильная. Энергетики ПАО "Центрэнерго" сделали все возможное, чтобы обеспечить работу оборудования в осенне-зимний период", - отметили в „Центрэнерго".
Напомним
Член наблюдательного совета "Центрэнерго" предупредил о возможном возвращении графиков отключений электроэнергии из-за снижения температуры. Для балансировки энергосистемы могут потребоваться дополнительные меры уже на следующей неделе.