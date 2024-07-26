Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении бывшему заместителю министра энергетики Максиму Немчинову, бывшему народному депутату Владимиру Вечерко и экс-директору ГП "Укруголь" Михаилу Волошину в злоупотреблениях, что в условиях энергетического кризиса, возникшего в результате агрессии РФ, нанесли одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины миллионные убытки. Об этом пишет УНН со ссылкой на САП.

Детали

Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении трем лицам в злоупотреблениях, которые в условиях энергетического кризиса, возникшего в результате агрессии РФ, нанесли одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины миллионные убытки - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле 2022 года с целью устойчивого прохождения отопительного сезона 2022/2023 Кабмин обязал ГП "Укруголь" поставлять уголь определенным производителям электрической энергии, среди которых и ПАО "Центрэнерго".

Однако в рамках досудебного расследования установлено, что несмотря на имеющиеся ограничения, конечный владелец частной компании в сговоре с экс-заместителем министра энергетики Украины склонил директора государственного предприятия "Укруголь" к продаже угля именно его компании, которая на момент продажи уже имела задолженность, которая достигала более 50 млн гривен. Как следствие, частная компания получила почти 24 тыс. тонн угля, который впоследствии перепродала по завышенной стоимости и получив прибыль в размере 20 млн гривен. В то же время ПАО "Центрэнерго" недополучило 12,5 тыс. тонн угля, который в октябре 2022 года было вынуждено выкупить по значительно завышенной стоимости, что нанесло в результате убытков компании почти 12 млн гривен - добавили в САП.

По данным источников УНН, сейчас о подозрении сообщено:

бывшему заместителю министра энергетики Максиму Немчинову- по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины;

бывшему народному депутату, бывшему первому заместителю председателя комитета по вопросам строительства, градостроительства, ЖКХ и региональной политики Верховной Рады Украины, конечному владельцу частной компании Владимиру Вечерко - по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины;



экс-директору ГП «Укруголь» Михаилу Волошину - ч. 2 ст. 364 УК Украины.



Напомним

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