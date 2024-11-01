Графики отключений света могут вернуться уже скоро: названа причина

Графики отключения электроэнергии могут вернуться уже на следующей неделе, считает член наблюдательного совета «Центрэнерго» Владимир Величко. По его словам, причина возвращения к отключениям - ощутимое снижение температуры. Об этом он сказал в комментарии агентству «Интерфакс-Украина», передает УНН.

Со следующей недели синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры. Для энергетиков это означает, что для балансировки энергосистемы необходимо будет задействовать более существенные меры - такие как аварийная помощь от операторов сопредельных стран. Но до применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае, если НЭК «Укрэнерго» не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений