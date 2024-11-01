Графики отключений света могут вернуться уже скоро: названа причина
Киев • УНН
Член наблюдательного совета «Центрэнерго» предупредил о возможном возвращении графиков отключений электроэнергии из-за снижения температуры. Для балансировки энергосистемы могут понадобиться дополнительные меры уже на следующей неделе.
Графики отключения электроэнергии могут вернуться уже на следующей неделе, считает член наблюдательного совета «Центрэнерго» Владимир Величко. По его словам, причина возвращения к отключениям - ощутимое снижение температуры. Об этом он сказал в комментарии агентству «Интерфакс-Украина», передает УНН.
Со следующей недели синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры. Для энергетиков это означает, что для балансировки энергосистемы необходимо будет задействовать более существенные меры - такие как аварийная помощь от операторов сопредельных стран. Но до применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае, если НЭК «Укрэнерго» не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений
Он указал, что после снижения суточной средней температуры в октябре, энергосистема уже наблюдает ощутимый рост потребления. Его пик сместился с 20:00 на 19:10.
Впрочем член наблюдательного совета «Центрэнерго» считает, что из-за снижения температуры, возрастет потребление и в европейских странах, а это приведет к росту цен на электричество. Это в свою очередь повлияет на возможности коммерческого импорта из-за существующих на спотовом рынке Украины ограничения цены электроэнергии - прайс-кэпы.
"Укрэнерго" предупреждает о возможных 8-часовых отключениях света зимой30 октября 2024, 06:40 • 16434 просмотра
«Сейчас энергорегулятор НКРЭКУ начал процедуру пересмотра прайс-кэпов в сторону увеличения, что поддерживает основная масса участников энергорынка, а некоторые вообще предлагает их отменить. Для потребителей это болезненная тема, но необходимо понимать, что без повышения прайс-кэпов, коммерческий импорт электроэнергии будет недоступен, особенно в периоды резкого похолодания. Аварийная помощь будет стоить гораздо дороже», - подчеркнул.
Сейчас, по его словам, ремонтно-восстановительные работы продолжаются, в планах - подключить к энергосистеме почти 1 ГВт генерирующей мощности.
Но нам очень необходимо обеспечить ПВО все генерирующие мощности государства и максимально использовать межгосударственное пересечение с целью привлечения импорта
Напомним
С декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из ЕС возрастет до 2,1 ГВт. Украина также получит дополнительные 250 МВт гарантированной мощности для аварийной помощи.
По состоянию на 1 ноября энергосистема Украины остается сбалансированной, сегодня запланирован импорт электроэнергии из 5 стран.