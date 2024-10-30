"Укрэнерго" предупреждает о возможных 8-часовых отключениях света зимой

При условии продолжения атак рф по объектам генерации и с тем объемом импорта электричества, который сейчас имеет Украина, зимой света может не быть до 8 часов в день, рассказал временно исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт, передает УНН со ссылкой на "Суспільне".

Детали

Как указал Брехт, "Укрэнерго" готовится к 3 вариантам прохождения зимы. Если вражеские атаки рф продолжатся, будут ограничения электроэнергии до двух очередей графиков отключений.

"Три варианта, которые в том числе учитывают худший сценарий - продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передающей сети, объектов генерации и так далее", - рассказал Брехт.

По словам Бреста, худший сценарий прохождения зимы, который рассматривают - продолжение массированных атак россии по объектам генерации.

При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничения мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов