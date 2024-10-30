"Укрэнерго" предупреждает о возможных 8-часовых отключениях света зимой

ukenru
Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
12:32 • 105654 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
11:46 • 132329 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
11:24 • 115775 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
10:03 • 132908 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
28 октября 2024, 17:48 • 125012 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
28 октября 2024, 15:59 • 132956 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
28 октября 2024, 15:21 • 132961 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Эксклюзив
Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
28 октября 2024, 14:39 • 127344 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Эксклюзив
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
28 октября 2024, 13:02 • 116104 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
28 октября 2024, 11:44 • 159661 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина должна нанести ответный удар, если солдаты КНДР пересекут ее границу - Байден

Украина должна нанести ответный удар, если солдаты КНДР пересекут ее границу - Байден

21:37 • 56187 просмотра
Небольшое количество военных КНДР уже находится в Украине - CNN

Небольшое количество военных КНДР уже находится в Украине - CNN

22:28 • 31372 просмотра
Украина и россия ведут переговоры о прекращении ударов по энергообъектам - FT

Украина и россия ведут переговоры о прекращении ударов по энергообъектам - FT

22:55 • 60468 просмотра
В Киеве и области объявили воздушную тревогу: работает ПВО

В Киеве и области объявили воздушную тревогу: работает ПВО

01:43 • 35221 просмотра
В Киеве в результате падения «шахеда» горит квартира в жилом доме: есть пострадавшие

В Киеве в результате падения «шахеда» горит квартира в жилом доме: есть пострадавшие

02:44 • 24417 просмотра
публикации
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

11:46 • 132332 просмотра
Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

11:35 • 115497 просмотра
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
Эксклюзив

10:03 • 132910 просмотра
"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

08:54 • 123723 просмотра
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

28 октября 2024, 11:44 • 159662 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

06:52 • 7823 просмотра
Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

20:19 • 62224 просмотра
Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

18:38 • 52910 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен в третий раз беременна

Супермодель Жизель Бюндхен в третий раз беременна

15:59 • 92903 просмотра
Как увидеть зомби: инструкция

Как увидеть зомби: инструкция

14:03 • 100516 просмотра
Актуальное
"Укрэнерго" предупреждает о возможных 8-часовых отключениях света зимой

"Укрэнерго" предупреждает о возможных 8-часовых отключениях света зимой

Киев  •  УНН

06:40 • 4792 просмотра

Read in English

При условии продолжения атак рф по объектам генерации зимой возможны отключения света до 8 часов в день. «Укрэнерго» готовит три сценария прохождения зимы, включая наихудший вариант.

При условии продолжения атак рф по объектам генерации и с тем объемом импорта электричества, который сейчас имеет Украина, зимой света может не быть до 8 часов в день, рассказал временно исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт, передает УНН со ссылкой на "Суспільне".

Детали

Как указал Брехт, "Укрэнерго" готовится к 3 вариантам прохождения зимы. Если вражеские атаки рф продолжатся, будут ограничения электроэнергии до двух очередей графиков отключений.

"Три варианта, которые в том числе учитывают худший сценарий - продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передающей сети, объектов генерации и так далее", - рассказал Брехт.

По словам Бреста, худший сценарий прохождения зимы, который рассматривают - продолжение массированных атак россии по объектам генерации.

При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничения мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов

- заявил Брехт.

Напомним 

С декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из ЕС возрастет до 2,1 ГВт. Украина также получит дополнительные 250 МВт гарантированной мощности для аварийной помощи.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
ukrenerhoУкрэнерго
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина