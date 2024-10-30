"Укренерго" попереджає про можливі 8-годинні відключення світла взимку
Київ • УНН
За умови продовження атак рф по об'єктах генерації взимку можливі відключення світла до 8 годин на день. "Укренерго" готує три сценарії проходження зими, включаючи найгірший варіант.
За умови продовження атак рф по об'єктах генерації і з тим обсягом імпорту електрики, який наразі має Україна, взимку світла може не бути до 8 годин на день, розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт, передає УНН із посиланням на "Суспільне".
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Як вказав Брехт, "Укренерго" готується до 3 варіантів проходження зими. Якщо ворожі атаки рф продовжаться, будуть обмеження електроенергії до двох черг графіків відключень.
"Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій - продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації і так далі", - розповів Брехт.
За словами Бреста, найгірший сценарій проходження зими, який розглядають - продовження масованих атак росії по об'єктах генерації.
За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин
Нагадаємо
З грудня максимальна потужність імпорту електроенергії з ЄС зросте до 2,1 ГВт. Україна також отримає додаткові 250 МВт гарантованої потужності для аварійної допомоги.