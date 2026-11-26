Компания Nvidia уведомила своих партнеров-производителей о необходимости прекратить поставки серверов в четыре страны Юго-Восточной Азии. Это происходит на фоне того, как США усиливают экспортный контроль, чтобы предотвратить доступ Китая к вычислительным мощностям для ИИ. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам трех источников, знакомых с ситуацией, такие партнеры-производители, как Dell и Supermicro, которые устанавливают чипы Nvidia в серверы, сообщили покупателям в Малайзии, Сингапуре, Таиланде и Индонезии, что Nvidia не разрешит отгрузить их заказы.

По словам источников, пока неясно, является ли эта приостановка временной, на фоне того как Nvidia и ее партнеры пытаются найти способ выполнить новые экспортные ограничения Вашингтона.

Эти четыре страны Юго-Восточной Азии стали популярными местами для китайских разработчиков ИИ, стремящихся получить доступ к передовым чипам Nvidia, экспорт которых ограничен Вашингтоном.

Регион выгоден для Nvidia. Согласно отчетности компании, в 2025 году выручка через ее сингапурское подразделение составила 104 млрд долларов, что на 72% больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Nvidia также получает часть своей выручки от Тайваня и Китая через свое сингапурское подразделение.

Многие китайские компании обходят экспортный контроль США, арендуя доступ через облачных провайдеров, которые закупают серверы с чипами Nvidia.

Министерство торговли США на прошлой неделе ввело новые правила, направленные на прекращение этой практики. Эти меры были приняты после того, как Дженсен Хуанг был ненадолго отстранен от должности генерального директора Nvidia после сообщений о внебрачных связях, в том числе с женщиной, связанной с облачным провайдером, который сдавал доступ в аренду китайским компаниям и находится под следствием по обвинению в причастности к контрабанде.

Эти разоблачения осложнили позицию Хуанга, согласно которой США должны продолжать продавать чипы Nvidia китайским компаниям, чтобы усилить их зависимость от американских технологий.

Несмотря на стремление Пекина к разработке отечественных альтернатив, ведущие китайские лаборатории искусственного интеллекта по-прежнему сильно зависят от процессоров Nvidia при разработке своих флагманских моделей, особенно на этапах интенсивного обучения на ранних стадиях.

Хотя многие надеялись, что возвращение Хуанга во главе Nvidia на этой неделе откроет путь к менее строгому применению новых правил, мало что указывает на то, что компания будет воздерживаться от их исполнения, сообщили источники.

Министерство торговли США установило 90-дневный срок для получения лицензии облачными провайдерами при условии, что они докажут, что их конечные пользователи не включают организации, подпадающие под ограничения.

"Есть новое правило, но нет никаких указаний относительно его применения", — сказал руководитель одного из облачных провайдеров. "Никто не знает, как подать заявку на эту лицензию, пока идет отсчет 90-дневного срока. Это вызывает полный хаос в регионе", — указал он.

Спрос со стороны китайских технологических компаний подпитывает бум дата-центров в Юго-Восточной Азии, особенно в Малайзии и Индонезии, где миллиарды долларов были вложены в строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта. Новые ограничения США поставили под угрозу значительную часть этих инвестиций.

Среди пострадавших — сингапурская облачная компания Aolani, которая планировала предоставлять передовые вычислительные мощности китайскому владельцу TikTok, компании ByteDance, через лизинговые соглашения, сообщили два источника.

Эти сбои привели к тому, что некоторые банкиры, ранее согласившиеся финансировать проект, прекратили выдачу кредитов на сумму около 500 миллионов долларов, а ByteDance, возможно, откажется от сделки.

Компания Nvidia отказалась от комментариев. Dell, Supermicro, ByteDance и Aolani не ответили на запросы о комментариях.

Трамп заявил, что возвращение Хуанга в Nvidia не угрожает безопасности США