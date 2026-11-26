Компанія Nvidia повідомила своїх партнерів-виробників про необхідність припинити поставки серверів до чотирьох країн Південно-Східної Азії. Це відбувається на тлі того, як США посилюють експортний контроль, щоб запобігти доступу Китаю до обчислювальних потужностей для ШІ. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

За словами трьох джерел, знайомих із ситуацією, такі партнери-виробники, як Dell та Supermicro, які упаковують чіпи Nvidia у сервери, повідомили покупцям у Малайзії, Сінгапурі, Таїланді та Індонезії, що Nvidia не дозволить відвантажити їхні замовлення.

За словами джерел, поки неясно, чи є це призупинення тимчасовим, на тлі того, як Nvidia та її партнери намагаються знайти спосіб виконати нові експортні обмеження Вашингтона.

Ці чотири країни Південно-Східної Азії стали улюбленими місцями для китайських розробників ШІ, які прагнуть отримати доступ до передових чіпів Nvidia, експорт яких обмежений Вашингтоном.

Регіон є вигідним для Nvidia. Відповідно до звітності компанії, у 2025 році виручка через її сінгапурський підрозділ становила 104 млрд доларів, що на 72% більше, ніж за попередні 12 місяців. Nvidia також отримує частину своєї виручки від Тайваню та Китаю через свій сінгапурський підрозділ.

Багато китайських компаній обходять експортний контроль США, орендуючи доступ через хмарних провайдерів, які купують сервери з чіпами Nvidia.

Міністерство торгівлі США минулого тижня запровадило нові правила, спрямовані на припинення цієї практики. Ці заходи були вжиті після того, як Дженсен Хуанг був ненадовго звільнений з посади генерального директора Nvidia після повідомлень про позашлюбні зв'язки, у тому числі з жінкою, пов'язаною з хмарним провайдером, який здавав в оренду доступ китайським компаніям і перебуває під слідством за звинуваченням у причетності до контрабанди.

Ці викриття ускладнили позицію Хуанга, згідно з якою США повинні продовжувати продавати чіпи Nvidia китайським компаніям, щоб посилити їхню залежність від американських технологій.

Попри прагнення Пекіна до розробки вітчизняних альтернатив, провідні китайські лабораторії штучного інтелекту, як і раніше, сильно залежать від процесорів Nvidia для розробки своїх флагманських моделей, особливо на етапах інтенсивного навчання на ранніх стадіях.

Хоча багато хто сподівався, що повернення Хуана на чолі Nvidia цього тижня відкриє шлях до менш суворого застосування нових правил, мало що вказує на те, що компанія утримуватиметься від їх виконання, повідомили джерела.

Міністерство торгівлі США встановило 90-денний термін для отримання ліцензії хмарними провайдерами, довівши, що їх кінцеві користувачі не включають організації, що підпадають під обмеження.

"Є нове правило, але немає жодних вказівок щодо його застосування", - сказав керівник одного з хмарних провайдерів. "Ніхто не знає, як подати заявку на цю ліцензію, поки цокає 90-денний термін. Це викликає повний хаос у регіоні", - вказав він.

Попит з боку китайських технологічних компаній підживлює бум дата-центрів у Південно-Східній Азії, особливо в Малайзії та Індонезії, де мільярди доларів були вкладені у будівництво інфраструктури для штучного інтелекту. Нові обмеження США поставили під загрозу більшу частину цих інвестицій.

Серед постраждалих - сінгапурська хмарна компанія Aolani, яка планувала надавати передові обчислювальні потужності китайському власнику TikTok, компанії ByteDance через лізингові угоди, повідомили два джерела.

Ці збої призвели до того, що деякі банкіри, які раніше погодилися фінансувати проєкт, припинили видачу кредитів на суму близько 500 мільйонів доларів, а ByteDance, можливо, відмовиться від угоди.

Компанія Nvidia відмовилася від коментарів. Dell, Supermicro, ByteDance та Aolani не відповіли на запити про коментарі.

Трамп заявив, що повернення Хуанга до Nvidia не загрожує безпеці США