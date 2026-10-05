TikTok удалил более 1000 публикаций, связанных с российской "Алабугой", и заблокировал шесть аккаунтов

TikTok удалил более 1000 публикаций, связанных с российской особой экономической зоной «Алабуга», где производят ударные беспилотники Shahed/«Герань». Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

После рассмотрения обращений Центра противодействия дезинформации TikTok удалил более 1000 видео- и фотопубликаций, связанных с «Алабугой», за нарушение правил платформы. Также приняты меры в отношении более 40 аккаунтов, шесть из которых заблокированы за нарушение правил, касающихся эксплуатации людей - говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что соцсеть усовершенствовала системы автоматического выявления такого контента, чтобы предотвращать повторную загрузку удалённых материалов.

Расследование относительно возможной сети аккаунтов продолжается.

Дополнение

«Алабуга» — особая экономическая зона в Татарстане (рф), где развёрнуто масштабное производство ударных беспилотников Shahed/«Герань», которыми Россия атакует украинские города. К производству привлекают несовершеннолетних.

YouTube начал удаление каналов российского завода дронов Алабуга - ЦПД