TikTok удалил более 1000 публикаций, связанных с российской "Алабугой", и заблокировал шесть аккаунтов
Киев • УНН
TikTok удалил более 1000 материалов об "Алабуге" и принял меры в отношении 40 аккаунтов. Расследование возможной сети аккаунтов продолжается
TikTok удалил более 1000 публикаций, связанных с российской особой экономической зоной «Алабуга», где производят ударные беспилотники Shahed/«Герань». Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
После рассмотрения обращений Центра противодействия дезинформации TikTok удалил более 1000 видео- и фотопубликаций, связанных с «Алабугой», за нарушение правил платформы. Также приняты меры в отношении более 40 аккаунтов, шесть из которых заблокированы за нарушение правил, касающихся эксплуатации людей
В ЦПД отметили, что соцсеть усовершенствовала системы автоматического выявления такого контента, чтобы предотвращать повторную загрузку удалённых материалов.
Расследование относительно возможной сети аккаунтов продолжается.
Дополнение
«Алабуга» — особая экономическая зона в Татарстане (рф), где развёрнуто масштабное производство ударных беспилотников Shahed/«Герань», которыми Россия атакует украинские города. К производству привлекают несовершеннолетних.
YouTube начал удаление каналов российского завода дронов Алабуга - ЦПД16.06.26, 03:18 • 7865 просмотров