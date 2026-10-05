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Financial Times
TikTok
Соціальна мережа
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TikTok видалив понад 1000 публікацій, пов’язаних із російською "Алабугою", та заблокував шість акаунтів

Київ • УНН

 • 610 перегляди

TikTok видалив понад 1000 матеріалів про "Алабугу" та вжив заходів щодо 40 акаунтів. Розслідування щодо можливої мережі акаунтів триває

TikTok видалив понад 1000 публікацій, пов’язаних із російською "Алабугою", та заблокував шість акаунтів

TikTok видалив понад 1000 публікацій, пов’язаних з російською особливою економічною зоною "Алабуга", де виробляють ударні безпілотники Shahed/"Герань". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Після розгляду звернень Центру протидії дезінформації TikTok видалив понад 1000 відео та фотопублікацій, пов’язаних з "Алабугою", за порушення правил платформи. Також вжито заходів щодо понад 40 акаунтів, шість із яких заблоковано за порушення правил щодо експлуатації людей

- йдеться в повідомленні.

У ЦПД зауважили, що соцмережа вдосконалила системи автоматичного виявлення такого контенту, щоб запобігати повторному завантаженню видалених матеріалів.

Розслідування щодо можливої мережі акаунтів триває.

Доповнення

"Алабуга" - особлива економічна зона у Татарстані (рф), де розгорнуто масштабне виробництво ударних безпілотників Shahed/"Герань", якими росія атакує українські міста. До виробництва залучають неповнолітніх.

YouTube почав видалення каналів російського заводу дронів Алабуга - ЦПД16.06.26, 03:18 • 7863 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніТехнології
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
TikTok
Шахед-136
Україна