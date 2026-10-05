TikTok видалив понад 1000 публікацій, пов’язаних із російською "Алабугою", та заблокував шість акаунтів
Київ • УНН
TikTok видалив понад 1000 матеріалів про "Алабугу" та вжив заходів щодо 40 акаунтів. Розслідування щодо можливої мережі акаунтів триває
TikTok видалив понад 1000 публікацій, пов’язаних з російською особливою економічною зоною "Алабуга", де виробляють ударні безпілотники Shahed/"Герань". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
Після розгляду звернень Центру протидії дезінформації TikTok видалив понад 1000 відео та фотопублікацій, пов’язаних з "Алабугою", за порушення правил платформи. Також вжито заходів щодо понад 40 акаунтів, шість із яких заблоковано за порушення правил щодо експлуатації людей
У ЦПД зауважили, що соцмережа вдосконалила системи автоматичного виявлення такого контенту, щоб запобігати повторному завантаженню видалених матеріалів.
Розслідування щодо можливої мережі акаунтів триває.
Доповнення
"Алабуга" - особлива економічна зона у Татарстані (рф), де розгорнуто масштабне виробництво ударних безпілотників Shahed/"Герань", якими росія атакує українські міста. До виробництва залучають неповнолітніх.
YouTube почав видалення каналів російського заводу дронів Алабуга - ЦПД16.06.26, 03:18 • 7863 перегляди