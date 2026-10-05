TikTok видалив понад 1000 публікацій, пов’язаних із російською "Алабугою", та заблокував шість акаунтів

TikTok видалив понад 1000 публікацій, пов’язаних з російською особливою економічною зоною "Алабуга", де виробляють ударні безпілотники Shahed/"Герань". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Після розгляду звернень Центру протидії дезінформації TikTok видалив понад 1000 відео та фотопублікацій, пов’язаних з "Алабугою", за порушення правил платформи. Також вжито заходів щодо понад 40 акаунтів, шість із яких заблоковано за порушення правил щодо експлуатації людей - йдеться в повідомленні.

У ЦПД зауважили, що соцмережа вдосконалила системи автоматичного виявлення такого контенту, щоб запобігати повторному завантаженню видалених матеріалів.

Розслідування щодо можливої мережі акаунтів триває.

Доповнення

"Алабуга" - особлива економічна зона у Татарстані (рф), де розгорнуто масштабне виробництво ударних безпілотників Shahed/"Герань", якими росія атакує українські міста. До виробництва залучають неповнолітніх.

YouTube почав видалення каналів російського заводу дронів Алабуга - ЦПД