Кэти Перри раскритиковала Белый дом за использование ее песни в видео об ударах по Ирану

Американская певица Кэти Перри осудила администрацию президента США Дональда Трампа за использование ее хита Firework в видео Белого дома, посвященном военным ударам по Ирану. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Перри заявила, что не давала разрешения на использование своей композиции и не поддерживает ее применение в таком контексте.

Я этого не одобряла, меня не спрашивали, и я абсолютно не оправдываю это. Видеть, как послание о самоценности и возвышении превращается в саундтрек к разрушениям и насилию, – это полное нарушение всего, за что выступает моя песня