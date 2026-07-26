Кэти Перри раскритиковала Белый дом за использование ее песни в видео об ударах по Ирану
Киев • УНН
Певица заявила, что не давала разрешения на использование хита Firework в видео о военных ударах. Она назвала это нарушением послания песни о самоценности.
Американская певица Кэти Перри осудила администрацию президента США Дональда Трампа за использование ее хита Firework в видео Белого дома, посвященном военным ударам по Ирану. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Перри заявила, что не давала разрешения на использование своей композиции и не поддерживает ее применение в таком контексте.
Я этого не одобряла, меня не спрашивали, и я абсолютно не оправдываю это. Видеть, как послание о самоценности и возвышении превращается в саундтрек к разрушениям и насилию, – это полное нарушение всего, за что выступает моя песня
В видео, опубликованном на странице Белого дома в TikTok, кадры военных ударов сопровождаются надписью "Иран предупрежден" и песней Firework.
Перри присоединилась к другим критикам администрации Трампа
По данным Bloomberg, певица стала одной из ряда артистов, которые раскритиковали администрацию Трампа за использование их произведений без согласия авторов. Ранее аналогичные претензии высказывали Оливия Родриго, Сабрина Карпентер и издательство Kids Can Press.
Кроме того, против использования своей музыки во время политических мероприятий Дональда Трампа в разные годы выступали Брюс Спрингстин, Нил Янг, Адель и Рианна.
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