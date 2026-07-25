США вывели из строя танкер после попыток прорвать морскую блокаду в Оманском заливе – CNN

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Американские военные в Оманском заливе вывели из строя коммерческий танкер после того, как его экипаж как минимум четыре раза пытался пройти сквозь военно-морскую блокаду США. Об этом CNN сообщил представитель американских военных, пишет УНН.

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По словам собеседника телеканала, экипаж неоднократно получал предупреждения, однако не выполнил требований американских сил.

Представитель американских военных сообщил, что после неоднократных попыток судна прорвать блокаду американские силы открыли огонь по его машинному отделению, в результате чего танкер потерял возможность двигаться.

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По его словам, судно больше не совершает транзит в Иран.

Это первый такой случай после восстановления блокады

Как отмечает CNN, это первый случай, когда американские военные вывели из строя коммерческое судно после восстановления морской блокады США в начале этого месяца.

Ранее Центральное командование США сообщало, что после восстановления блокады американские силы перенаправили 12 коммерческих судов.

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